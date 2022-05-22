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Ataoğlu: “Festivallerimizin 2 yıl aradan sonra artarak gerçekleşmesi mutluluk verici”

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ni ziyaret etti. Ataoğlu, festival ziyareti sonra
Ataoğlu: “Festivallerimizin 2 yıl aradan sonra artarak gerçekleşmesi mutluluk verici”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ni ziyaret etti. Ataoğlu, festival ziyareti sonrasında açıklama yaptı.

 

Ataoğlu’nun açıklaması şu şekilde;

“Pandemi nedeniyle ülkemizde gerçekleşen festivallerimiz 2 yıllık bir ara vermişti. 2 yıl aradan sonra yine eskisi gibi her yerde bu tür festivallerin düzenlenmesi mutluluk verici. Bugün gerçekleşen festival tam anlamıyla Anadolu insanının yansıtıldığı bir festival. Anadolu insanının kendi kültürlerini geleceğe taşımak adına yaptıkları bu girişimlerinden dolayı halkımız kutluyorum.

Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliğinde, Anadolu Kültürü’ne özgü yöresel yemeklerin ve kıyafetlerin tanıtıldığı, çocuklar için eğlenceler, müzik ve çeşitli etkinliklerin düzenleği festivale katkı koyan herkese ayrıca teşekkür ederim.

Bakanlık ve şahsım olarak ülkemizin ve kültürlerimizin tanıtılmasında, desteklerimiz artarak devam edecektir.
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