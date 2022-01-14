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Ataoğlu: Fiyatların Düşürülmesi İçin Vergi Ve Fon İndirimleri Gündemimizdedir

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Ataoğlu: Fiyatların Düşürülmesi İçin Vergi Ve Fon İndirimleri Gündemimizdedir
Ataoğlu: Fiyatların Düşürülmesi İçin Vergi Ve Fon İndirimleri Gündemimizdedir

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP milletvekili adayları ile birlikte Lefkoşa Taşkınköy bölgesine giderek, Metropol bölgesindeki esnafı ziyaret etti, Taşkınköy halkı ile sohbet etti.

Ataoğlu Taşkınköy esnafı ile yaptığı sohbetlerde, pandemi dolayısıyla daralan ekonominin yeniden canlanması için önemli açılımlar ortaya koyacaklarını belirterek, “Fiyatların düşürülmesi için vergi ve fon indirimleri gündemimizdedir. Halkımızın da alım gücünü arttırarak, pandeminin yarattığı ve birçok gelişmiş ülkenin de içinde bulunduğu ekonomik daralömanın üstesinden geleceğiz” dedi. 

Ataoğlu, asgari ücrete yapılan artışla birlikte çarşının yüzünün de güleceğini anlatarak, halkın alım gücünü korumak ve artırmak için her zaman halkın tarafında olduklarını vurguladı.

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“KARA SINIR KAPILARINDAKİ GEÇİŞLER, KAPASİTE ARTTIRIMINA GİDİLEREK KOLAYLAŞTIRILACAK”

Taşkınköy esnafı tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Ataoğlu, Güney Kıbrıs’tan gelen Rum ve yabancı turistlerin de Kuzey Kıbrıs’a gelmelerini kolaylaştırmak, sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, sınır kapılarındaki kapasitenin arttırılacağını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın esnaf için önemli bir pazar haline geldiğini belirten Ataoğlu, sınır kapılarında uygulamaya koyacakları hızlı antijen testleri ile de geçişlerin arttırılması ve kolaylaştırılmasının sağlanacağını belirtti.

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