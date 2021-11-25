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Ataoğlu, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı İle İlgili Açıklama Yaptı

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Ataoğlu, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi imar planı ile ilgili açıklama Ataoğlu: “2016 Yılında Başlattığımız Çalışmanın, Yine Bizim Dönemimizde Hayata Geçeceğini Görmek Bize Mutluluk Verir” yaptı...
Ataoğlu, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı İle İlgili Açıklama Yaptı

Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Birleşik Kurul tarafından oy birliği ile onaylanan ve Sn. Başbakan tarafından imzalanacak olan Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar planı ile ilgili açıklama yaparak, imar planının 5 yıllık bir çalışmanın ardından hayata geçiyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ataoğlu açıklamasında, “2016 Kasım ayında, dönemin 3 Belediye Başkanı ile yapmış olduğum görüşmenin ardından, insiyatif alarak başlatmış olduğumuz Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi imar planı çalışmaları, yine göreve gelmemizin ardından başlatmış olduğumuz girişimler sonucunda, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun imzalama aşamasına geldiğini görmek, bölge halkı adına beni mutlu etmiştir” dedi.

Ataoğlu “Kasım 2016 tarihinde, insiyatif alarak ve ilgili 3 Belediye başkanları ile yapmış olduğumuz görüşmelerin ardından başlattığımız Gazimağusa, İskele Yeniboğaziçi imar planının, ilgili 3 Belediye Meclisleri tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olması da, çalışmanın siyasi olmadığının, herkes tarafından sahiplenilen bir çalışma olduğunun göstergesidir” diyerek, imar planının tamamlanması aşamalarında destek olan, katkı koyan başta ilgili 3 Belediye Başkanlarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi imar planının, Genelde KKTC’ye özelde de bölgenin kalkınması ve çağdaş bir büyümeye fırsat vererek, kalkınmaya katkı koyacak olmasından dolayı da heyecan duyduğunu ifade etti. 

Ataoğlu açıklamasında ayrıca, Planlamaya verdiği değerin bir göstergesi olarak, yine yürütülmekte olan Lefke, Mehmetçik ve Dikmen imar planlarının da kendisi tarafından başlatıldığını, Mehmetçik’deki çalışmaların en geç Aralık ayında yürürlüğe girmesi beklendiğini, Lefke ve Dikmen İmar planlarının da 2*22 yılının ilk aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etti.

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