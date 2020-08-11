Ataoğlu: “Gece yarısına kadar istihdam yaptılar”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “yangından mal kaçırırcasına kamuya istihdam yapma kararı” alan hükümeti eleştirdi.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Ataoğlu seçim öncesi istihdam yapılmasının doğru olmadığını kaydetti. “Seçim yasaklarının bir gün öncesi, gece yarısına kadar partililerin istihdam edilmesi yanlıştır” diyen Ataoğlu hükümetin büyük ortağı UBP’nin bunu hep yaptığını ifade etti.

Ataoğlu, Hüseyin Özgürgün’ün istifası ile ilgili de konuşarak istifanın onaylanacağı oturumda ret oyu vereceklerini açıkladı.