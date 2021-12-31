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Ataoğlu: Geleceği, Gençlerin Umutla Bakabileceği Şekilde İnşa Edeceğiz

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Ataoğlu, Sosyal Hizmetler Kurumu’na Bağlı Çocuk Yuvası’nı Ziyaret Etti
Ataoğlu: Geleceği, Gençlerin Umutla Bakabileceği Şekilde İnşa Edeceğiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni yıl öncesinde Sosyal Hizmetler Kurumu’na bağlı Çağlayan Çocuk Yuvasını ziyaret ederek, öğretmen ve çocukların yeni yıllarını kutladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu’na ziyaretinde, Sosyal Hizmetler Kurumu Müdürü Hüseyin Akcan ve DP Milletvekili adayları eşlik etti.

Ziyaretinde, Çağlayan Çocuk Yuvası yetkililerinden bilgiler alan Ataoğlu, çocuklarla sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı.

Pandemi koşullarına dikkat edilerek gerçekleştirilen ziyarette kısa bir konuşma yapan DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yuvada görev alanlara, çocuklara gösterdikleri ilgi ve hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Ataoğlu, parti politikalarının temelini gençlerin oluşturduğunu belirterek, “Geleceği, gençlerin umutla bakabilecekleri şekilde inşa etmek, gençlerimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz” dedi.

Yeni yılın, hayırlı ve uğurlu geçmesi temennilerini belirten Ataoğlu, “yeni sene ile birlikte umarım Covid-19 pandemisini de atlatılarak, özgür ve rahat bir şekilde, gülüp oynayacağınız yıl olur” temennileri ile çocukların yeni yıllarını kutladı. 

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