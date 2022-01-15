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Ataoğlu: Gençlerin Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olabilmesi İçin Projemiz Hazır

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DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu gençlerin kira öder gibi ev sahibi olmasını istediklerini, bu yönde bir çalışmaları olduğunu söyledi.
Ataoğlu: Gençlerin Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olabilmesi İçin Projemiz Hazır

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu gençlerin kira öder gibi ev sahibi olmasını istediklerini, bu yönde bir çalışmaları olduğunu söyledi.


Ataoğlu, bazı milletvekili adayları ile birlikte Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.
Ataoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada İnşaat Müteahhitleri’nin ülke için önemine vurgu yaparak, ülkenin önde gelen sektörleri arasında yer aldığını söyledi.


“Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile geçtiğimiz süre içinde bir çok çalışmamız oldu” diyen Ataoğlu, 2016 yılında başlatılan imar planı ve emirnamelerin ülkemizin gelişmesine büyük katkıları olduğunu, bu çalışmalarda katkısı olan herkese teşekkürlerini sundu.


Gençlerin kendi köylerinden göç etmemesi için kira öder gibi ev sahibi olmasını istediklerini ifade eden Ataoğlu, İnşaat Müteahhitleri Birliği ile böyle bir çalışmalarının olduğunu, maliyetin %40 altında bu fırsatı gençlere sağlayacaklarını belirtti.


Maliyetlerin aşırı yükseldiği bu dönemde arazinin devlet tarafından verilerek, İnşaat Müteahhitleri’nin de düşük kar marjı ile projenin hayata geçirileceğini anlatan Ataoğlu, ülke gençleri için bunun büyük önem arz ettiğini vurguladı.
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GÜRCAFER
Ziyarette konuşan birlik başkanı Cafer Gürcafer, Demokrat Parti’nin çok köklü bir parti olduğunu, bu dönemde yaptığı atılımların büyük önem arz ettiğini ifade ederek, sorunları bilen kişilerin aday olmasıyla DP’nin gücünün artığını belirtti.  
Kendi ayakları üzerinde duran bir yapıyı kurmak gerektiğini de dile getiren Gürcafer, toplum olarak insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

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