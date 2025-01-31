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Ataoğlu, Girne Güzel Sanatlar Müzesi ile Girne Kalesi’nde incelemelerde bulundu

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Güzel Sanatlar Müzesi ve Girne Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Ataoğlu, restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan müzenin 14 Şubat’ta hizmete açılacağını açıkladı
Ataoğlu, Girne Güzel Sanatlar Müzesi ile Girne Kalesi’nde incelemelerde bulundu

Başbakan Yardımcısı, Turizm , Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nde devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj düzenleme çalışmaları ile Girne Kalesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu’na ziyaretlerinde Başbakan Yardımcısı, Turizm , Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müdürü Mehmet Yalçın ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba da eşlik etti.

ATAOĞLU: GİRNE GÜZEL SANATLAR MÜZESİ, 14 ŞUBAT’TA HİZMETE GİRİYOR

Bakan Ataoğlu, ilk olarak Girne Güzel Sanatlar Müzesi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları ve gelinen aşamayı inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Müzede gerçekleştirilen restorasyon, konservasyon ve peyzaj düzenleme çalışmalarının titizlikle ele alındığını belirten Ataoğlu, çalışmaların yapının tarihi ve kültürel dokusuna zarar vermeden, bilimsel ve teknik ilkeler doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Güzel Sanatlar Müzesi, “Latomia House” olarak bilinen eski eserin turizme kazandırılması amacıyla, onarım ve restorasyon çalışmasını büyük bir titizlikle yürüten Özyalçın Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticari Grup Direktörü Yağmur Özyalçın ve ekibine teşekkür eden Ataoğlu, memnuniyetini dile getirdi.

Ataoğlu, ülke tarihi ve turizmi açısından önemli bir değer olacağına inandığı Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin ülke sanatına da büyük bir katkı sağlayacak olmasının, değerine değer katacağını belirtti.

Ataoğlu, titizlikle gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanarak, müzenin 14 Şubat’ta hizmete gireceğini belirtti.

“GİRNE KALESİ, ÜLKENİN EN ÖNEMLİ TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASLARINDANDIR”

Ataoğlu, beraberindeki bürokratlarla birlikte Girne Güzel Sanatlar Müzesi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Girne Kalesi’ne de giderek burada da incelemelerde bulundu.

Kale içerisindeki müzeleri, bilet gişesini ve turizm danışma ofisini ziyaret eden Ataoğlu, incelemelerde bulunarak, eksiklikler ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Ataoğlu burada yaptığı açıklamasında, Girne Kalesi’nin sadece Girne için değil tüm ülke açısından büyük bir tarihi ve kültürel miras olduğunun altını çizerek, bu eserin gelecek nesillere taşınması adına “yapılması gereken ne varsa” yapılacağını belirtti.

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