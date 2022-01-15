Ataoğlu: “Gübre Ve Mazot Taban Fiyatlarında, Devlet Desteği”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP milletvekili adaylarıyla birlikte Gazimağusa İlçesi’ne bağlı Dörtyol, Korkuteli ve İnönü köylerini ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi, çözüm önerileri ile ilgili bilgiler verdi.

ATAOĞLU: “GÜBRE VE MAZOT TABAN FİYATLARINDA, DEVLET DESTEĞİ”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP milletvekili adayları ile birlikte, Dörtyol, Korkuteli ve İnönü köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, ekonominin en temel çıkış noktasının üretimi arttırmak olduğuna dikkat çekti.

Ataoğlu, üretimi artırmak için, gübre ve mazot taban fiyatlarında yüzde 50’lik devlet desteğinin gündemlerinde olduğunu belirterek, teşviklerin de üretimi gerçek anlamda teşvik edici bir şekilde yeniden revize edileceğini belirtti.

Ziyaret ettiği köylerde ayrıca az gelişmiş bölgelerin kalkınmasına yönelik teşviklerin de yeniden düzenlenerek, bölgesel kalkınmanın da önünü açacaklarını belirten Ataoğlu, “kadınlarımızın ekonomiye dahil edilmeleri teşvik edilecek, bunun yanında da ev hanımlarına sosyal güvence desteği sağlanacak” açıklamasını yaptı.

“GIDA ÜRÜNLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ İLE MUTFAK MASRAFLARI DÜŞÜRÜLECEK”

Pandemi ve dövizde yaşanan dalgalı kur nedeniyle, fiyatların yükseldiğini, bunun karşısında DP olarak inisiyatif alarak asgari ücrette artış yapılması ve halkın alım gücünü arttırma yoluna gittiklerini belirtti.

“Yaşanan pahalılık karşısında, yeni asgari ücretin belirlenmesi konusundaki kararlılığımız, gıda ürünlerinde yapacağımız vergi indirimi ile masrafları düşüreceğiz” dedi.

Gençlerin köylerinden göç etmemesi için kırsal kesim arazileri olarak bilinen arazilere devlet tarafından sosyal konutlar yapılması için İnşaat Müteahhitleri ile çalışma yaptıklarını da anlatan Ataoğlu, gençlerin kira öder gibi ev sahibi olacağını ifade etti.

“EKO ve AGRO TURİZM KÖYLERE YAYILACAK”

Eko ve Agro turizmi köylere yayma arzusunda olduklarını da dile getiren Ataoğlu, turistlerin kültürümüzü tanıması ve yerli ürünler ile kahvaltı dahil, yemeklerimizi tatması için böylesi bir projeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Türkiye'den gelen suyun ada geneline tarımsal amaçla verilmesi ile tarımda üretimin artacağını da vurgulayan Ataoğlu, yerli üretimin artması ile otellerin yerli üretime daha fazla yönlenmesi için girişim yapacaklarını kaydetti.

“DP’NİN PROJELERİ UYGULANABİLİR VE İNSAN ODAKLIDIR”

Demokrat Parti’nin plan ve projelerinin tümünün uygulanabilir olması yanında insan odaklı olduğunu da dile getiren Ataoğlu, alım gücünün artırılması ile vatandaşın yüzünü güldüreceklerini ifade etti.