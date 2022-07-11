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Ataoğlu: "Güçlü toplum basının gücüne bağlı"

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajda, basın emekçilerinin gününü kutladı.
Ataoğlu: "Güçlü toplum basının gücüne bağlı"

DP’den yapılan açıklamaya göre, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklardan birinin basın mesleğinin gücüne bağlı olduğunu vurguladı.

Basının, toplumun bilinçlendirilmesinde önemli bir görev üstlenerek, etik değerleri kaybetmeden, tarafsız, şeffaf habercilik anlayışı içinde görevlerini yerine getiren önemli bir meslek grubu olduğunu kaydeden Ataoğlu, mesajına şöyle devam etti:

“Basın emekçileri, gücünü kamuoyu desteğinden alan, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir.

Zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmek için çalışan basın emekçilerimizle omuz omuza olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Bu duygularla birlikte, halk adına gözlemleyip kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken zamanından, ailesinden fedakarlıkta bulunan, kutsal bir görevi yerine getiren, toplumun sesi olan değerli basın emekçilerimizin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutluyor, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum.”

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