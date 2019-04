Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün turizm şölenleri ve Girne Antik Liman ile ilgili yaptığı eleştirilerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Ataoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü`nün Turizm Şölenine katılmayacağını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle şu ayrımı yapmak gerekir. Her yıl 15-22 Nisan Dünya Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizler de Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak bu haftayı paydaşlarımız, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerimizle beraber çeşitli etkinliklerle kutlamak amaçlı organizasyonlar düzenlemekteyiz.

Turizm Haftası nedeni ile her yıl geleneksel hale getirdiğimiz şölenlerin yapılmasının Girne Antik Liman ile bağdaştırılması oldukça talihsizlik olmuştur. Söz konusu şölenin bir diğeri ise Gazimağusa’da düzenlenecek olup, amacımız turizm ülkesi olmamız hasebiyle halkın turizme olan farkındalığını artırmaktır.

Turizm paydaşlarımızın katkıları ile yaptığımız şölenlerle hem sektörü geliştirmek hem de var olan sorunlara odaklanarak çözüm yollarını hep beraber sağlamak önceliklerimizdendir. Aynı organizasyona geçtiğimiz yıl belediye seçimleri öncesinde bütün desteğini veren Girne Belediye Başkanı’nın bu yıl çıkıp farklı açıklamalarda bulunması da çelişkiler yaratmaktadır.

Bakanlık olarak resmi bir yazı ile geçen sene olduğu gibi bu etkinliği beraber gerçekleştirmek amacıyla Girne Belediyesi’nin desteklerini istemiş olmamıza rağmen sn belediye başkanı sözlü olarak belirtilen tarihten 1 gün önce Girne maratonun olduğunu ve belediye olarak imkanlarını maratona verip turizm şölenine destek veremeyeceklerini belirtmişlerdir.

Limanın istenilen seviyeye gelmesi için önemli kaynak aktarımlarının olması gerekmektedir. Bakanlığın mevcut kendi bütçesi ile limana büyük yatırımlar yapmak imkansızdır. Haksız yere Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı suçlamak kimseyi şuan ki noktadan daha ileriye taşımayacaktır.

Sn Güngördü’nün açıklamasında bahsettiği Eski Eserler ve Müzeler Dairemizle ilgili konuda ise; dış cephe restoresi ile ilgili olarak Girne Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Eski Eserler ve Müzeler Dairemizden 2 adet tarihi binayı belirlemelerini istemişlerdir. Eski Eserler ve Müzeler Dairemiz ise istenilen şekilde 2 adet tarihi binayı belirleyip Girne Belediyesi’ne göstermiş, hatta teknik destek de sağlamayı önermiştir. Fakat daha sonra Girne Belediyesi binaların restoresi ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmamıştır.

Limana yapılacak bazı işlerle ilgili bilgi verecek olursak, önce Limandaki ahşap rıhtımın tamir, tadilat ve yenilenmesi, Limana giriş çıkışı kontrol eden arızalı kamera sistemlerinin tamir edilmesi, mendireğe giden aydınlatma lambalarının elektrik sistemlerinin tamiri ve yenilenmesi, liman içerisinde paslanan ve kırılan çöp bidonlarının liman konseptine uygun bidonlarla değiştirilmesi, demir mendireğin (fenerin) bakımı ve boyasının yapılması önceliklerimiz arasındadır.

Çok yakında Girne Antik Liman ile ilgili birtakım kararların da yürürlüğe gireceğini ve bu kararların ve projelerin başta Girne ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk halkının bilgisine getireceğini de vurgulamak isterim.

Her şeye rağmen etkinliğin hava muhalefeti olmaz ise 28 Nisan Pazar günü çok geniş kapsamlı bir katılım ile sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, İlkokul ve kolejlerin de katılımları ile gerçekleşeceğini belirtirim.”