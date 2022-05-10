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Ataoğlu halk bizden hizmet bekliyor.. "Üstel ile telefonda görüştük"

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DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını aktardı.
Ataoğlu halk bizden hizmet bekliyor.. "Üstel ile telefonda görüştük"

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını aktardı.

BARIŞCAN ŞEKERCİ -DETAY KIBRIS

Erken seçimin gündeme gelmesini de değerlendiren Ataoğlu, "Bana göre, erken seçimi kimsenin dile getirmemesi gerekiyor" dedi.

DP Lideri Fikri Ataoğlu açıklamalarını BRT'de 18. saat programında yaptı.

 

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