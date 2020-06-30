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Ataoğlu: “Halk için gece-gündüz çalışan emektar polislerimize teşekkür ederim”

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Ataoğlu: “Halk için gece-gündüz çalışan emektar polislerimize teşekkür ederim”
Ataoğlu: “Halk için gece-gündüz çalışan emektar polislerimize teşekkür ederim”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Polis Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajda Ataoğlu, halk için gece-gündüz çalışmayı sürdüren ve ihtiyaç duyulan anlarda halkın yanında olan emektar polislere teşekkür etti.

Ataoğlu’nun mesajı şu şekilde:

“Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize bir kez daha teşekkür ederim.
Bu vesileyle ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Polis Örgütümüzün 56. Kuruluş yıldönümünü canı gönülden kutluyor, tüm çalışanlarımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”

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