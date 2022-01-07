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Ataoğlu: Halkımıza Hayal Satmıyoruz, İcraatlarımız Ortada

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DP Genel Başkanı, Ataoğlu beraberindeki milletvekili adayları ile birlikte Kamu-İş’i ziyaret etti.
Ataoğlu: Halkımıza Hayal Satmıyoruz, İcraatlarımız Ortada

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki milletvekili adaylarından oluşan DP heyeti ile birlikte Kamu İşçileri Sendikası’nı (Kamu-İş) ziyaret ederek, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Sendika Yönetim Kurulu Üyeleri ile biraraya geldi.

Ataoğlu, Kamu-İş ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyerek, Kamu-İş’in desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Asgari ücret konusunda kamu-is.jpgempati yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, konunun Bakanlar Kurulu’na taşındığını ve bu rakamların yine de az olduğu konusunda görüş birliğine varıldığını söyledi.

Demokrat Parti’nin 23 Ocak Erken Genel Seçimleri’nde daha da güçlenerek meclise gireceklerinin altını çizen Ataoğlu, “Halkımıza hayal satmıyoruz. Projelerimiz, icraatlarımız ortadadır” ifadelerini kullandı.

Ülkenin İstikrarlı hükümetlere ihtiyaç duyduğunu belirten Ataoğlu, kısa ömürlü hükümetlerin, icraat hükümeti olamayacağını kaydetti.

Ataoğlu, pandemi nedeniyle hem sağlık hem de ekonomik anlamda ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, hükümetin ve toplumu temsil eden sivil toplum kuruluşların da görüşleri alınarak projeler geliştirdiklerini belirtti.

“Amacımız kimseyle çatışmak değildir. Her zaman için uzlaşı yolunu tercih ettik” diyen Ataoğlu, bu anlamda Kamu-İş’in ortaya koyacağı katkıların önemli olduğunu vurguladı.

SERDAROĞLU: “ÇALIŞANLAR ADINA, ATAOĞLU’NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da yaptığı konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçimlerde Demokrat Parti’ye başarılar diledi.

Asgari ücretin tespit edilmesi sürecinde Demokrat Parti’nin kararlı duruşu neticesinde istedikleri rakama onay aldıklarını anlatan Serdaroğlu, “Çalışanlar adına, Başkan Ataoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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