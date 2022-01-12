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Ataoğlu: Hemşirelerimize risk tasisatı verilmesi gerekiyor

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ali Özgöçmen Başkanlığı’ndaki Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret etti.
Ataoğlu: Hemşirelerimize risk tasisatı verilmesi gerekiyor

Ataoğlu Hemşireler ve Ebeler Birliği ziyaretinde belirtti;


“DP, ÇÖZÜM ODAKLI BİR YAPIDADIR”
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ali Özgöçmen Başkanlığı’ndaki Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret etti.


DP Sağlık Komitesi Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ve bazı DP milletvekili adaylarının da eşlik ettiği ziyarette konuşan Ataoğlu, hemşirelerin özellikle pandemi koşullarında zor şartlar altında çalıştığını, bu özverili çalışmalarından ötürü, teşekkürlerini sundu.


“HEMŞİRELERİMİZE RİSK TASİSATI VERİLMESİ GEREKİYOR”
“Kendi sağlıklarını riske atarak, toplum sağlığını korumak adına özverili ve çoğu zaman insan üstü bir gayret ortaya koyan hemşirelerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza yönelik, risk ödeneği tahsisatının verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanan Ataoğlu, bunun hemşiler için bir motivasyon olacağını belirtti.


Mevsimlik işçi adı altında hemşire alımı yapılmasını doğru bulmadığını da söyleyen Ataoğlu, hemşire kadrolarının boş bırakılarak kadroların mevsimlik işçi adı altında doldurulmasının uygun olmadığını ifade etti.


Demokrat Parti’nin her zaman çözüm odaklı ve istişareye önem veren bir yapıda olduğunu kaydeden Ataoğlu, “23 Ocak’tan sonra hep birlikte bu sorunları ortadan kaldırmak için, aynı masa etrafında oturacağız” dedi.


Ataoğlu, Hemşire ve Ebeler Birliği ile her zaman işbirliğine açık olacaklarını da vurguladı.


ÖZGÖÇMEN: “DP’NİN ASGARİ ÜCRET KONUSUNDAKİ DİK DURUŞU MEMNUNİYET VERİCİ”


Ziyarette konuşan Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen de pandemi nedeni ile hemşirelerin büyük bir özveri ile çalıştığını, emeklerinin karşılığını alamayacağını bile bile görevlerini layıkı ile yerine getirdiğini söyledi.
Bu dönem Çalışma Bakanlığı’nı bünyesinde bulunduran Demokrat Parti’nin asgari ücret konusunda ilk günden bugüne aynı dik duruşu sergilediğini söyleyen Özgöçmen, bu konu ile ilgili Ataoğlu’na memnuniyetini ileti.

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