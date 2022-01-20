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Ataoğlu: Her İlçeye 1 Müze Hedefimiz Hayat Buluyor

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Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Tren İstasyonu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ataoğlu: Her İlçeye 1 Müze Hedefimiz Hayat Buluyor

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Tren İstasyonu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

 

 

GÜZELYURT'UN EKONOMİK GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI KOYACAK

 

İngiliz Koloni döneminde inşa edilen, " 3. Etabı Güzelyurt Evrihu" hattının üzerinde bulunan Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restore edilerek topluma kazandırıldı. Ataoğlu, resmi açılışının seçimlerin ardından yapılacak olan binayı ziyaret ederek son durumu hakkında bilgiler verdi.

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BU ÖNEMLİ ESERİ TOPLUMUMUZA KAZANDIRDIK

 

Ataoğlu, İngiliz Koloni döneminde yapılan ve 46 yıl hizmet verdikten sonra 31 Aralık 1951 yılında yapmış olduğu son sefer ile kapatılan Güzelyurt Tren İstasyonu'nu restore ederek topluma kazandırıldığını söyledi.

 

Ataoğlu, 2017 yılında restorasyon için ilk adımı attıklarını, Tren İstasyonunun Ana İstasyon Binası’nın tamamlandığını ifade etti.

 

Ataoğlu, "Bu önemli proje Güzelyurt İlçesine büyük oranda turist akışı ve dolayısı ile ekonomik gelişimine ciddi katkı koyacaktır" diyerek, turizmin önemine vurgu yaptı.

 

 

HER İLÇEYE BİR MÜZE

 

Ataoğlu, batı bölgesinin turizmden gerekli payı alması yönünde yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar yaptıklarını, amaçlarının kış döneminde turistlerin tüm ilçeleri ziyaret etmesi olduğunu belirtti.

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Ataoğlu, müze kurma çalışmaları süren tarihi Lefke Vasıf Palas ve Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin de yakın zamanda açılacağını söyelerek hedefleri olan her ilçeye 1 müze projesinin hayat bulacağını vurguladı.

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