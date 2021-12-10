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Ataoğlu: Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz

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Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu: Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

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“İnancımızda ve kültürümüzde hakkı korumak, insanlar arasında ayrım yapmamak ve farklılıklara saygı duymak oldukça önemlidir.

İnsana onurlu bir yaşam sağlamak, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal düşünce, ulusal veya sosyal köken gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün haklardan ve özgürlüklerden yaralanabileceği bir yaşam sürdürülmesini sağlamak, herkesin insanlık görevidir.

Şahsım, bağlı bulundum bakanlık ve partim, geçmişte olduğu gibi günümüzde de demokrasi, insan hakları, adalet, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmekte, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve her türlü etnik-dini ayrımcılıkları ile mücadeleye devam etmektedir.

Bu gerçekler ışığında bizler insan hak ve özgürlüklerini benimseyip, sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görmektedir. Bu değerler ile ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığı içersindeyiz.

Tüm dünyada insan hakları bilincinin oluşmasını ve benimsenmesini temennisiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlar, vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim.

 

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