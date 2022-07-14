Ataoğlu: Hiç kimse Türk milletine boyun eğdiremez

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yunan cuntası ile EOKA terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 48’inci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde Anavatan Türkiye’de gerçekleştirdiği darbe kalkışmasının 6’ıncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;“Hiç kimse Türk milletine boyun eğdiremez Bugün Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan faşist Yunan darbesinin 48’ıncı yıldönümü. Ayrıca Anavatan Türkiye’nin hainlere karşı verdiği istikbal mücadelesinin 6’ıncı yıl dönümü. İki darbenin de ortak noktası; Türk milletini bozguna uğratmak demokrasi ve milletin iradesini ayaklar altına almak. İki darbeden de çıkan ortak sonuç; hainlere karşı halkın büyük azmi ile kazanılan direniş zaferi Eşine az rastlanacak direniş örneği. Tarihte, 15 Temmuz 1974’de Rum-Yunan ikislinin adada başlattığı darbe girişimi ile Kıbrıs’ta yeniden huzur bozulmuş, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini bir kez daha tehdit eden fiili bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında uluslararası antlaşmalardan doğan hakkı ile Anavatan Türkiye, adada akan kanı durdurmak, Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini korumak için 20 Temmuz’da 1974 tarihinde Mutlu Barış Harekâtı ile evlerinden göç etmeye zorlanmış, baskıya zorlanmış binlerce insanımız, rahat bir nefes almış, Kıbrıs barışa ve huzura kavuşmuştur.

Yine tarihte, 15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere karşı, Türk halkı büyük azimle vatanı için kanının son damlasına kadar mücade etmiş, Türk milletinin dirayetli davranışı sonrası hainler bozguna uğramıştır. Tüm dünya gördüki hiç kimse Türk milletine boyun eğdiremez! Bu hain iki saldırıda toprağını canı pahasına savunan kahramanları, şehit ve gazilerimizi Türk milleti asla unutmayacak, daima saygı ve minnetle anacaktır. Tüm şehitlerimizin ruhu şad mekânları cennet olsun.”