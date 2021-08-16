Ataoğlu, Hollanda Parlamentosu üyesi Liane den Haan ile görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollanda Parlamentosu üyesi Liane den Haan ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollanda Parlamentosu üyesi Liane den Haan ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Haan, görüşmede yaptığı konuşmada her yıl Kuzey Kıbrıs’a geldiğini, burasını kendi evi olarak gördüğünü ve burada çok mutlu olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ın yemeklerini ve buradaki misafirperverliği çok beğendiğini anlatan Haan, Kuzey Kıbrıs turizmi için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Özelikle gençlerin ve İş Adamlarının Kuzey’e yönelmesi adına bir takım çalışmalar yürütebileceğini söyleyen Haan, oluşturulacak olan işbirliği grubu içerisinde destek verme arzusunda olduğunu belirtti.

ATAOĞLU: “KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ YAPALIM”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yıllarca Kuzey Kıbrıs’a ambargolar uygulandığını ve bu durumu Kıbrıslı Türklerin hak etmediğini söyledi.

Ülke turiziminin pandemiden dolayı etkilendiğini de anlatan Ataoğlu, diğer ülkelere nazaran pandemi sürecinin Kuzey Kıbrıs’ta daha iyi yönetildiğini ifade etti.

Tuzimin daha fazla canlanabilmesi için ne tür projelere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Ataoğlu, yapılacak olan büyük organizasyonlarda Liane den Haan’ın desteği ile ülke turizmine katkı sağlanabilineceğini vurguladı.

Bakan Ataoğlu, Hollanda ve KKTC arasında işbirliği gruplarının oluşturulmasını önerirken, iki grubun karşılıklı istişare ve çalışması ile ortak projelere imza atılabileceğini söyledi.