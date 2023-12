Ziyarette Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Müdürü Meltem Adalı, Turizm Alanı öğretmenleri Emel Osmanlar, Mutiye Osmancık ve Rufat Rufat 10 kişilik Turizm Mutfak öğrencileri yer aldı.

İstanbul Tuzla'da 20’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Mutfak Günleri Yarışmaları’na katılan Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri söz konusu yarışmalarda 8 altın, 4 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı.

HTL’li öğrencilerin, 30 ülkeden 1570 katılımcının kıyasıya mücadele ettiği uluslararası organizasyonda gençler KKTC bayrağını gururla dalgalandırdılar.

Bakan Ataoğlu gençleri kabulünde yaptığı konuşmada başarılarından ötürü hem öğretmenlerini hem de öğrencileri tebrik ederken, bu tür organizasyonların önemine değindi.

Gençlerimizin her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da ne kadar yetenekli olduklarını bu yarışma aracılığı ile gördüklerini dile getiren Ataoğlu, Bakanlık olarak bu tür organizasyonlara önem verdiklerini ve her fırsatta gençleri bu tür organizasyonlara göndermeye devam edeceklerini ifade etti.

Gençlerin ülkemizde yapmak istedikleri her organizasyona destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Ataoğlu, gastronomi alanı başta olmak üzere, tv programı ve sokak lezzetleri gibi turizm ve gastronomi organizasyonlarının planlanması halinde katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Müdürü Meltem Adalı ise ziyarette yaptığı konuşmada, gençlere böyle bir fırsatı sunduğu için Bakan Ataoğlu’na ve ekibine teşekkürlerini sunarken, gençler adına memnuniyetini dile getirdi.