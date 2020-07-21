Ataoğlu: “Hükümet bozulursa yetkili organların kararı doğrultusunda adımlar atılır”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, koalisyon ile ilgili resmi bir görüşme olmadığını dile getirerek, “Hükümet devam ederken neyin görüşmesini yapacağız? Hükümet bozulursa yetkili organların kararı doğrultusunda adımlar atılır” dedi.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Sabah Postası’na bağlanan Ataoğlu, her gün farklı farklı açıklamaların olduğunu, hükümetin bozulduğu, bakanlıkların dağıtıldığı senaryoların çizildiğine dikkat çekerek, “Hükümet devam ediyor, bozulma olmadığı sürece başka partilerin görüş beyan etmesi çok da doğru değil” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDEN 45 GÜN SONRA BİR SEÇİM DAHA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Bugün her partinin seçime girecek şekilde hazırlıklarını yaptığını, DP’yi Kasım sonunda devraldıklarını, ciddi çalışma içerisinde olduklarını ve hazır olduklarını beyan ettiklerini söyleyen Fikri Ataoğlu, “Ama insanlarımızı kaosa sürüklemek ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 45 gün sonra bir seçim daha yapma lüksümüz yok” şeklinde konuştu.

“TÜM PARTİLERİN EKONOMİK VE SAĞLIK İÇİN ALTERNATİF MODELLER ORTAYA KOYMASI LAZIM”

Kendisinin erken seçime gidip milletvekili sayısını yükseltme lüksü olmadığını vurgulayan Ataoğlu, “Benim çalışmalar yapmam gerekiyor, sadece bizim değil, tüm partilerin ekonomik ve sağlık için alternatif modeller ortaya koyması lazım” değerlendirmesini yaptı.

“BAŞKANLIK SİSTEMİNİ HERKESİN RAHAT OLMASI İÇİN SAVUNUYORUZ”

DP olarak yıllardır Serdar Denktaş’ın savunduğu ve devam ettirdikleri bir Başkanlık Sistemi olduğunu anımsatan Fikri Ataoğlu, “Başkanlık Sistemini herkesin rahat olması için savunuyoruz. Kendimi düşünerek hareket etme lüksüm yok, vatandaşı düşünerek hareket etmemiz gerekiyor” dedi.