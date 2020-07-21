Ataoğlu: “Hükümet bozulursa yetkili organların kararı doğrultusunda adımlar atılır”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, ancak hükümet bozulursa yetkili organların kararı doğrultusunda adımlar atılabileceğinden bahsetti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, koalisyon ile ilgili resmi bir görüşme olmadığını dile getirerek, “Hükümet devam ederken neyin görüşmesini yapacağız? Hükümet bozulursa yetkili organların kararı doğrultusunda adımlar atılır” dedi.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Sabah Postası’na bağlanan Ataoğlu, her gün farklı farklı açıklamaların olduğunu, hükümetin bozulduğu, bakanlıkların dağıtıldığı senaryoların çizildiğine dikkat çekerek, “Hükümet devam ediyor, bozulma olmadığı sürece başka partilerin görüş beyan etmesi çok da doğru değil” ifadelerini kullandı.