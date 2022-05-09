  • BIST 2.465,71
  • Altın 902.005
  • Dolar 15.0819
  • Euro 15.9468
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Ataoğlu, hükümet kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi

» »
DP Genel Başkanı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesini değerlendirerek, "Bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmedim" dedi.
Ataoğlu, hükümet kurma görevinin Üstel’e verilmesini değerlendirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel’e vermesini değerlendirerek, “Meclis’te UBP’li milletvekilleri ile sohbet etmiştik, Çarşamba günü Parti Meclisi kararı alınacağını ve ondan sonra hareket edeceklerinden bahsetmişlerdi. Bu kadar hızlı gelişeceğini düşünmedim” dedi.

Ataoğlu, “Biz ortaya koyduğumuz maddelerin üzerinde yeniden çalışıyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Kapımız eğer çalınırsa yine bu maddeleri ortaya koyup görüşmelerimize devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görev Üstel'e veriliyor!09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:24
  • Erhürman: Bu Yaşatılanlara Hep Beraber 'Yeter' Dememiz Gerekiyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:17
  • Arıklı, Beynelmilel Nakliyeciler Birliği heyetini kabul etti09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:45
  • Erhürman: Bu yaşatılanlara hep beraber ‘yeter’ dememiz gerekiyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:42
  • Özersay: Bunu Hazmedebiliyor musunuz09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:35
  • Tüketiciler Derneği Başkanı Işık: Arpa ve Buğdaya Yeni Zam Talebi Kabul Edilemez09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:17
  • KTEV, Kitap Ayracı ve Kompozisyon Yarışması” Ödül Töreni 31 Mayıs’ta…09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:03
  • Özkıraç: Kıb-Tek Kaosa Sürükleniyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:23
  • Sucuoğlu: Kimse aday olmadı!09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:17
  • Gelecek Genel Kurul toplantısı oy çokluğuyla ertelendi...09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti