Ataoğlu: Hükümet nabza göre şerbet!

İşte Atatoğlu'nun yaptığı açıklama;

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada; maaş desteği alacak olan sektörlerin genişletildiği kararı alınmış.

"Hükümeti anlamak gerçekten zor!" kelimesini yine kullanmak zorunda kaldım.

İlk önce nabız yoklanıyor. Verilen tepkilere göre "Genişletildi" kararı alınıyor.

Şu soru da akıllara geliyor "Madem böyle bir bütçe, imkan vardı da, neden kararı bu şekilde alıp sonra da genişletiyorsunuz?"

Neden halen bir tek siz biliyormuşsunuz gibi davranıyorsunuz?. Hiç mi aklınıza gelmedi oluşacak tepkiler?

Bu şekilde kriz yönetilmez, bu şekilde ancak insanları krize sokarsınız!

Tekrar çağrımı yineliyorum, gelin ortak bir masa kuralım, fikir alışverişi yapalım, sonra halka siz sunarsınız. Bir gün öyle bir gün böyle kriz yönetilmez!