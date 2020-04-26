Ataoğlu: Hükümet rotasını kaybetti 

İşte açıklama;

Salgın sürecini el yordamı ile savmaya çalışan hükümet, sonbahar rüzgarları gibi sağa sola yalpalıyor.

Toplumun kendini koruması sonucu, salgının korkutucu boyutlara ulaşmamasında “kriz yönetimi” yaptıkları için başarı sağlandığını iddia ediyorlar.

Ancak gelinen noktada bir başarı varsa, bu başarının toplumun resmi otoriteye güveni olmadığından kendi kendisini ve sevdiklerini korumasından kaynaklandığı ortada.

Bununla birlikte, sürecin başından beridir yaptığımız birlik ve beraberlik çağrılarına rağmen muhalefetin de duyarsız kaldığı ve gelecek günlere yönelik olarak siyasi kaygılarla hareket ettiği dikkatlerden kaçmamaktadır.

Böylesine önemli günlerde geçerken bile toplumsal birlikteliğin önünü, siyasi beklentilerin aldığını üzüntü ile izliyoruz.

Özellikle normalleşme dediğimiz sürecin planlanmasında dahi ortak bir fikir etrafında buluşamayan siyasal yapımızın, Meclis görüşmelerini bile bir şov malzemesi haline getirdiği gün gibi ortada.

Halkımızın salgın ve salgın ertesinde yaşanması muhtemel ekonomik kriz hakkındaki kuşkularının hiç dikkate alınmadığı, siyasetteki pek çok aktörün hala daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik gövde gösterisi yaptığı ne yazık ki halkımız tarafından da fark edilmektedir.

DP olarak, sağduyulu ve kapsayıcı olunması yönündeki ısrarımıza rağmen, krizden medet umarak, nema elde edebilmek adına hem hükümetin, hem de bazı muhalefet partilerinin “benden sonra tufan” mantığı ile hareket ettiğini esefle izliyoruz.

Yeni Dünya Düzeninde, KKTC de Yerini Almalı...

El yordamı ile yürütülen bu salgın sürecine ek olarak, atılan her adımda siyaseti güden bu anlayışı şiddetle kınıyor ve sorumlu konumda bulunan tüm siyasi partilere sorumluluklarını hatırlatmayı bir görev biliyoruz.

Özellikle yeni bir dünya düzeni kurulurken, yeni anlayışlar ve yeni yaklaşımlar söz konusu iken, bu yeni dünya düzeni içerisinde KKTC’nin de yerini alması gerekmektedir.

Üreten bir yapıya kavuşmak ve ekonomik dinamikleri yeni düzene uyarlayarak ayakta durabilen bir KKTC için hazırlıklı olmak durumundayız.

Bu noktada, gerek siyasi oluşumlar ve gerekse de toplumun tüm odakları ve kurumları ile geniş perspektifte bir işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaç çerçevesinde, DP olarak, bundan önce defalarca yapmış olduğumuz çağrımızı yineliyoruz.

Hiç beklemeden ve derhal, toplumun tüm katmanlarını temsil eden bir platform etrafında, kurulacak yeni dünya düzeni içerisinde yer alacak yeni KKTC’yi inşa etmeliyiz.

Demokrat Parti Genel Başkanı

Fikri ATAOĞLU

Demokrat Parti Basın