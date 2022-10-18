Ataoğlu: Hükümet samimi şekilde devam ediyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Cumhuriyet Meclisi’nde konuştu.

“HÜKÜMET, SAMİMİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Ataoğlu, hükümetin kendi içinde samimi şekilde devam ettiğini ve bu var olduğu için görev bölümü yapabildiklerini söyledi.

Bundan sonrası için bakanlıklara bağlı kurumlarla ilgili kalıcı bir çalışma yapılmasının sağlıklı olduğunu dile getiren Ataoğlu, aksi halde bu tür tartışmaların hep yaşanacağını kaydetti.

Kurumların yıllar içinde bağlandığı bakanlıklarda yaşanan değişimlere işaret eden Ataoğlu, "Bunları bir daha konuşmak gerekmemesi için gelin hep beraber bakanlıklar altına alınması gereken kurumlarla ilgili çalışma yapalım" dedi.

“BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI’NA GEÇEN BANKALARDAKİ PERSONELLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLECEK"

Ataoğlu, hükümetin samimi şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade ederek, Kalkınma Bankası'nın da Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'nin de Vakıflar Bankası'nın da Merkez Bankası'nın da geçmişten günümüze çalışmalarının ele alınıp incelenebileceğini dile getirdi.

Bankaların Başbakanlıktan Başbakan Yardımcılığı'na geçmesinin başbakanlığın başarısızlığı olarak asla görülmeyeceğini dile getiren Ataoğlu zaten yine aynı personelle çalışmaya devam edileceğini belirtti.