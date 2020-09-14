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Ataoğlu hükümete yüklendi!

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Ataoğlu, sağlıkta ciddi altyapı eksikliklerini söyledi. Sağlıkta yaşanan altyapı eksikliklerinin sağlık çalışanlarını da etkileyen bir faktör olduğunu vurgulayan Ataoğlu, bundan dolayı birçok sağlık çalışanının iş bıraktığını da söyledi.
Ataoğlu hükümete yüklendi!

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, sağlıkta ciddi altyapı eksikliklerini söyledi. Sağlıkta yaşanan altyapı eksikliklerinin sağlık çalışanlarını da etkileyen bir faktör olduğunu vurgulayan Ataoğlu, bundan dolayı birçok sağlık çalışanının iş bıraktığını da söyledi.

Ataoğlu, altyapı eksikliklerinin çok önceden bilindiğini, defalarca söylendiğini vurgularken, “Buna karşılık yeterli önlemler alınmadı” dedi.

Hükümetin almış olduğu tedbirleri, geçici tedbirler olarak yorumlayan Ataoğlu, tedbirlerin alınmadan önce altyapının sağlam olması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde yapılan random testlerin, çok daha önceden yapılması gerektiğini söyleyen Ataoğlu, pandemi döneminde insanların çok ciddi çaba sarf ettiğini ve ilerleyen zamanlarda sanki vaka olmayacak gibi tedbirleri gevşettiğini de vurguladı.

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