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Ataoğlu: Hükümeti kurma görevi CTP'ye verilmeli

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümeti kurma görevinin CTP'ye verilmesi gerektiğini söyledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise DP ile YDP'nin birlikte hareket edeceğini kaydetti.
Ataoğlu: Hükümeti kurma görevi CTP'ye verilmeli

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile birlikte kameralar karşısına geçti.  UBP’nin Çarşamba günü PM toplantısı yapılacağına işaret eden Ataoğlu, ekonomide ciddi sıkıntılar yaşandığını ve maliyenin girdilerinin artırılması için çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

 

TATAR GÖREVİ CTP'YE VERMELİ

Cumhurbaşanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini CTP’ye vermesi gerektiğini söyleyen Ataoğlu, “Erhürman görevi kuramazssa, görevi Sayın Cumhurbaşkanı’na verdikten sonra, Cumhurbaşkanı Tatar’ın takdirinde olacak atılacak adımlar.” dedi.

UBP’nin hızlı şekilde içindeki sıkıntıları çözmesi gerektiğini belirten Ataoğlu, görevin bu arada CTP’ye verilmesi gerektiğini yineledi.

 

ARIKLI DP İLE YDP BİRLİKTE

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise DP ile YDP'nin birlikte hareket edeceğini kaydetti. 

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