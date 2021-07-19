  • BIST 1.351,590
  • Altın 497,80
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Ataoğlu: “İki Bayramı Birlikte Kutlamanın Heyecanı İçerisindeyiz”

» »
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, iki bayramı birlikte kutlamanın heyecanı içerisinde olduğunu kaydetti.
Ataoğlu: “İki Bayramı Birlikte Kutlamanın Heyecanı İçerisindeyiz”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, iki bayramı birlikte kutlamanın heyecanı içerisinde olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, Kıbrıs Türkünün hak etmediği ambargo ve izolasyonlar altında dahi Anavatan Türkiye'den aldığı destek, inanç ve kararlılıkla ilerlemeye devam ettiğini vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecek nesillere bırakılabilecek en önemli miras olduğunu kaydetti.

Ataoğlu mesajında, “Bu gün, barışcıl  tutumumuzu, adada yok edilmek istenen Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varlığını ve özgürlüğünü, Anavatan Türkiye’nin garantisinde ilelebet sürdüreceğini  bütün dünyaya hatırlatma günüdür.Bugün bu topraklar üzerinde hür ve barış içerisinde yaşıyorsak, 47 yıl önce Anavatanımız Türkiye'den gelen Mehmetçiklerimiz ve Mücahitlerimizin cansiparane omuz omuza verdiği onurlu mücadele sayesindedir. Kıbrıslı Türklerin acılarının sona erdiği, can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığı, özgürlük ortamının sağlandığı tarihimize kazınan bu büyük zaferin 47. Yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nın aynı gün kutlanacağını hatırlatan Ataoğlu, iki bayramı bir arada yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Her günün bir bayram havası içerisinde geçmesini dileyen Ataoğlu, tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Unutmayalım ki, koronavirüs henüz tam bitmiş durumda değil, lütfen bayram süresi boyunca da kişisel tedbirlerimizi almayı sürdürmeli, mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınmalı ve maske kullanımına devam etmeliyiz.

Tüm bu duygularla birlikte, bizleri bugünlere kavuşturan kahramanlarımıza ve desteği ile bizlere daima güç veren Anavatan Türkiye'ye minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize tanrıdan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ile anıyor, bu gururu paylaşan tüm halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:00
  • Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı.19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:56
  • BKP'den en erken zamanda 'federal çözüm' temennisi19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:54
  • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, 20 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:53
  • Bakan Oğuz, 20 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:51
  • Gloria Jeans Coffees'ten Asya bebeğe yardım19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:45
  • 20 Temmuz kutlama programı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sesleniş konuşmasıyla başladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:27
  • Bülent Ecevit Lefkoşa'da törenle anıldı19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:15
  • Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:11
  • Anıttepe’de tören düzenlendi19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti