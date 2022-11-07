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Ataoğlu: “İngiltere pazarı KKTC turizmi için çok değerli”

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 07-09 Kasım tarihleri arasında Londra’da gerçekleşecek olan “World Travel Market” turizm fuarında yerini alarak tanıtım faaliyetlerine başladı.
Ataoğlu: “İngiltere pazarı KKTC turizmi için çok değerli”

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da fuarda KKTC standını ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında bilgi aldılar.


Bu yıl 43’üncü yılı olan 2022 Dünya Turizm Fuarı (WTM) geçmiş yıllarda olduğu gibi Londra’nın Docklands bölgesi Excel fuar alanında yer alıyor.

182 ülkeden yaklaşık 5,000 firmanın katılacağı fuarı 51 bin turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

ITB Berlin fuarından sonra, dünyanın ikinci büyük fuarı olarak tanımlanan WTM’’nin en önemli özellikleri, bir sonraki yılda ülkeler ve büyük tur operatörleri tarafından izlenecek turizm politikalarının belirlenmesi, turizm ürünlerinin (iş, eğitim, kültür, sağlık, seyahat ve teknolojisi) aynı alanda turizm profesyonelleri tarafından sergileme olanağı oluşturması.

Fuarın bir başka özelliği de fuar bünyesinde yapılan ve birçok sektör profesyonellerinin gerek konuşmacı gerekse izleyici olarak katıldığı turizm sektörünün durumu ve geleceği konularında düzenlenen önemli seminer, panel, workshop gibi etkinliklerin yer alması.

KKTC ulusal standı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar alanının Avrupa ve Akdeniz holinde N5 giriş kapısını karşılayacak şekilde (stand no: EU1657) bulunuyor.

Stand bu yıl modern bir konsept üzerinde ülke turizmini yansıtan posterler ile tanıtılıyor.

Turizm paydaşlarının da katıldığı fuarda ülke tanıtımının yanı sıra, ülkeye özgü lezzetlerin ikramı da yapılarak, standı ziyaret eden misafirlerin kültürel lezzetleri tatması sağlanıyor.

-Ataoğlu: “2023 yılının çok daha iyi geçmesini hedefliyoruz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada, İngiltere’de düzenlenen “World Travel Market Turizm Fuarı’nın kendileri için çok büyük önem arz ettiğini" söyledi.

Pandemi süresince fuarın 2 yıl yapılamadığına da değinen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs için İngiltere pazarının çok değerli olduğunu ve bu yıl da İngiltere’ye yönelik özel tanıtımlar yapıldığını belirtti.

İngiltere’de yayın yapan haber siteleri ve televizyonlarda Kuzey Kıbrıs tanıtım filminin gösteriminin yapıldığına değinen Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol gereği yeni tanıtım filmleri ve yeni pazarlama yöntemlerini de kullanacaklarını ifade etti.

KKTC’de çekimleri süren yeni tanıtım fiimlerinin İngiltere, Almanya ve Rusya pazarına yönelik olarak hazırlandığını, filmlerin bu 3 farklı ülkede ayrı ayrı yayımlanacağını kaydetti.

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılması ile 2023 yılında yeni bir sayfa açacakları inancını da dile getiren Ataoğlu, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’na bağlı tanıtım çalışmaları yürüten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın da bu yıl KKTC destinasyonu için tanıtma ve pazarlama faaliyetleri yapacağını ifade etti.

Yapılacak tanıtım faaliyetlerinin etkisiyle 2023 yılında Avrupa’dan 2-3 kat daha fazla turist beklediklerini söyleyen Ataoğlu, emeklerinden ötürü tüm turizm paydaşlarına teşekkürlerini sundu.

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