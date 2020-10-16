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Ataoğlu:' İrademize sahip çıkacağız'

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Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu bir açıklama yayınladı
Ataoğlu:' İrademize sahip çıkacağız'

Açıklama şu şekilde:

Demokrat Parti, kurulduğu günden beridir demokrasiden, kurucu liderimiz Rauf Raif
Denktaş’ın yolundan ve Anavatan Türkiye’nin izinden hiç ayrılmamıştır.
Girdiği tüm seçimlerde alınan oy kapsamında halkının takdirine saygı duymuş, yanlışı varsa
düzeltme, eksiği varsa tamamlama derdinde olmuştur.
Bununla birlikte, Anavatan Türkiye ile koordineli ve uyumlu bir birliktelik görüşümüz
doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin
Tatar’ı destekleme kararı almış bulunuyoruz.
*****

Bu noktada, Cumhurbaşkanlığının ilk turunda desteklediğimiz Serdar Denktaş’ın alınan seçim
sonuçları kapsamında DP’den ayrılma kararı, bizleri üzmüştür.
Siyasette halkın takdirine her halükarda saygı duyulması hususuna demokrasi mücadelesi
yapmış bir parti olarak inancımız tamdır.
Ancak Serdar Denktaş’ın “DP’nin onurumuza sahip çıkmadığı” ifadesini esefle karşılar,
ilkelerimiz ve demokrasi inancımız ışığında, seçim sonuçlarına herkesin ve her kesimin saygı
duyması gerektiğini ifade etmek ister, onurumuza sahip çıkmadığımız suçlamasını şiddetle
reddederiz.
Demokrat Parti, tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasinin gerektirdiği her durumu
anlayışla karşılayarak, Anavatan Türkiye ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif
Denktaş’ın izinde yürümeye devam edecektir.
Bununla birlikte, dün olduğu gibi bugün de irademize sahip çıkacağımızı ve her şart ve
koşulda onurumuzu da korumaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine getirmeyi bir
görev biliriz.

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