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Ataoğlu İskele Cuma pazarını ziyaret etti

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Ataoğlu İskele Cuma pazarını ziyaret etti
Ataoğlu İskele Cuma pazarını ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Bilgilendirme toplantılarıyla esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Ataoğlu, heyeti ile birlikte İskele Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti.

Kurum ve kuruluşların yanı sıra esnaf ziyaretleriyle de esnafın sorunlarını dinleyen Ataoğlu, İskele Cuma Pazarı’nı ziyaret ederek pazar esnafı ile bir araya geldi. Esnafın ve vatandaşın istek, beklenti ve sorunlarını yerinde dinledi.

Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Ataoğlu, hem vatandaşla, hem de esnafla sohbet edip, gündemi değerlendirdi.

KKTC’nin gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirten Ataoğlu, sorunları ve beklentileri çözmek, daha fazla proje üretmek için elbirliği ile çalışılarak, ekonomiyi canlandırmak istediklerini kaydetti.

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