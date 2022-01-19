Ataoğlu: İşsizliği Önlemenin Yolu Reel Sektörün Üretimini Arttırmak

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede işsizliği önlemenin en önemli yolunun, reel sektörün üretimini artırmak olduğunu söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede işsizliği önlemenin en önemli yolunun, reel sektörün üretimini artırmak olduğunu söyledi.

Ataoğlu, Girne’de gerçekleşen etkinlikte Sosyal Demokrat Hareketi (SDH) üyeleri ile bir araya geldi.

Gecede bir konuşma yapan Ataoğlu, DP iktidarında uygulayacakları maliye ve para politikalarına paralel olarak, reel sektör için acil önlemler alacaklarını dile getirdi.

Kriz nedeniyle kapasitelerinin altında çalışan tesislerdeki üretimi artırmanın önemine işaret eden Ataoğlu, sermaye yetersizliği nedeniyle kapanan karlı işletmelerde üretimi başlatmak, yatırımları hızlandırmak suretiyle gerçek anlamda bir yatırım seferberliği için gerekli ortamı oluşturmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, ülkede işsizliği önlemenin en önemli yolunun, reel sektörün üretimini artırmak olduğunu belirtirken, reel sektörün sorunlarının aşılması için, öncelikle güven ortamının tesis edilerek siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Böylece, ekonomide öngörülebilirliğin artacağına değinen Ataoğlu , reel sektör kuruluşlarının geleceğe yönelik kararlarını daha kolay almalarının sağlanacağını söyledi.

SDH Başkanı Alper Özsakınç da konuşmasında seçim öncesi beyan ettikleri gibi seçim sürecinde de DP’ye desteklerinin tam olduğunu, Fikri Ataoğlu başkanlığında DP’nin iyi bir ivme kazandığını gördüklerini dile getirdi.