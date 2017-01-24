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Ataoğlu, İstanbul'a gidiyor

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Ataoğlu, İstanbul'a gidiyor
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan ayrıca dünyanın en büyük beş fuarı arasında yer alan EMİTT Turizm fuarına katılmak amacıyla yarın İstanbul’a gidiyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Turkiye’nin İstanbul kentinde yer alan EMİTT Turizm fuarında temsil ediliyor.

 80 ülkeden katılımcıların yer alacağı fuarda yeni iş ve işbirliği imkanları yaratılması ayrıca Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgesine girmek isteyen yurtdışı firmalarla ortak ilişkiler kurulması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMİTT 2017’ye sektör temsilcileri, KITSAB, KITOB,KITREB,ve Sağlık Turizmi Konseyi de katılıyor.

Bakan Ataoğlu’na Müsteşar İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Kazım Türkkan Turizm Tanıtma Ve Pazarlama Müdürü İpek Tüccaroğlu ve Basın Danışmanı Kemal Öneren eşlik edecek.

Fuar süresince ilgililer ile temaslarda bulunacak olan Bakan Ataoğlu İstanbul’daki programının tamamlanmasının ardından 28 Ocak C.Tesi günü KKTC’ye dönecek.

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