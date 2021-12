Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında kadın haklarının toplumların ilerleme ve medeniyet düzeylerinin en önemli ölçütleri arasında yer aldığını kaydeden Ataoğlu, kadınların Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 87 yıl önce seçme ve seçilme hakkı kazanarak tarih boyunca devlet işlerinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer alarak tarihin şekillenmesinde olumlu katkıları olduğunu belirtti.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumsal yaşamın her alanında üzerlerine düşen görevlerin üstesinden gelmeyi bilen, en kutsal görevlerden biri olan annelik görevlerinin yanı sıra, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev alan kadınlarımız, her geçen gün ülkemize daha fazla katkılar koyarak görev almaya devam edecek, ülkemizi aydınlatmaya ve toplumsal ilerlemenin gücü olmaya devam edeceklerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıldönümünü kutluyor, Varlıklarıyla toplumumuzun yapısına yön veren kadınlarımızın sorunlarının dile getirilmesinin sadece bu günle sınırlı kalmamasını diliyor, tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum.”