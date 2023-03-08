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Ataoğlu: Kadının gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gücü

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu: Kadının gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gücü

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

 

“Kadının gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gücü”

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“Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Kadın bir kültürde ne kadar kıymetli ise o toplum o kadar medenidir. Kadın, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, fedakârlığın ve sevginin kaynağı olmuştur. Kadın ailenin, toplumun yapı taşı olduğu kadar aydınlanmanın ve gelişmenin de öncüsüdür.

 

Hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakârlığı, üretkenliği ve yetiştirdiği evlatlarıyla geleceğimizi şekillendiren kadınlarımıza ne kadar değer versek azdır. Kadın güçlüyse aile güçlüdür, toplum güçlüdür. Bu yüzden hayatımızın her alanında kadınlarımızın gücüne, vicdanına ve aklına ihtiyaç vardır.

 

Bu düşüncelerle kadınlarımızın sosyal hayatın içinde daha aktif olarak yer almasını sağlayacak projelerin hayata geçmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

 

Dünden bugüne toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, her şartta fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın hayatın her alanında daha etkin olmaları, kadın ve şiddetin aynı cümle içerisinde geçmediği, her zaman baş tacı oldukları bir dünya dileğiyle, bizleri dünyaya getiren, eğiten, yetiştiren, hayatımızın en değerli varlığı olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

 

Siz değerli kadınlarımız, bilgi ve cesaretinizle daha sağlam adımlarla, daha güçlü yarınlar inşa edeceğiz.”

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