Ataoğlu: Kadınlarımız sevgi ve şefkatin simgesidir

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ‘5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;



Kadınlarımız sevgi ve şefkatin simgesidir

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk´ün, seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye, sanattan spora kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam etmektedirler.

Kadınlarımız, toplumumuzun inşasında en önemli yapı taşlarından birisidir. Geçmişten günümüze kadar önemli başarı hikayelerine imza atan kadınlarımız bizlerin baş tacıdır.

Şunu da belirtmeliyim ki sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın kanayan yarası olan kadınların uğradığı haksızlıklar, ayrımcılıklar ve şiddet karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir.

Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın, ‘Kadın Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor; tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum.”