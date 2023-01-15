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Ataoğlu: Kadınlarımız ve gençlerimiz bir değerdir

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Demokrat Parti Merkez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlık seçimi dün gerçekleşti.
Ataoğlu: Kadınlarımız ve gençlerimiz bir değerdir

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleşen kurultaya DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yanı sıra, DP Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Gerçekleşen seçimde Merkez Kadın Kolları Başkanlığına Mehtap Özdemirağ, Merkez Gençlik Kolları Başkanlığına ise Can Özen seçildi.

ATAOĞLU: “KADINLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ BİR DEĞERDİR”

Kurultay’da açıklama yapan Genel Başkan Ataoğlu, “Kadınlarımızın ve gençlerimiz bir değerdir. Kadınlarımız ve gençlerimizle yapacağımız çok fikir ve projelerimiz var. Demokrat Partimizin duruşunu kitlelere taşıyabilecek en önemli unsur sizlersiniz. Partimiz her geçen gün gençlerle ve kadınlarla büyümeye devam ediyor. Büyük bir coşku ve enerjiyle gençlerimiz ve kadınlarımızla kol kola omuz omuza durmadan çalışıyoruz. Yeni seçilen Merkez Kadın Kolları Başkanı Mehtap Özdemirağ ve Merkez Gençlik Kolları Başkanı Can Özen’e yeni dönemde başarılar diliyorum. Kazananın Demokrat Parti olduğu olgusu içerisinde aday olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde partimizi daha da yükseklere taşıyacağız.” dedi.

AKPINAR: “BÜYÜK AİLEMİZ SON SEÇİM SÜRECİNİ DE BÜYÜK BAŞARIYLA TAMAMLADI”

Genel Sekreter Akpınar konuşmasında; “Büyük ailemiz son seçim sürecini de Genel Başkanımız Sayın Fikri Ataoğlu ve değerli eşleri Sayın Çiğdem Ataoğlu himayelerinde büyük bir olgunlukla ve başarıyla tamamladı. Güzel bir kucaklaşma ile birlik ve beraberliğimizin bütünsel hareketinin mesajını verdik. Kuruluşundan bugünlere kendilerini vakfetmiş kadın değerlerimize aile olma sorumluluğumuzu yerine getirdik. Seçim sonuçlarında görev üstlenen Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Merkez Gençlik Kolları Başkanımıza yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu ise yaptığı konuşmada; “Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kadınlarımız ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız ve gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır anlayışıyla çalışıyoruz. Yeni göreve gelen Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Merkez Gençlik Kolları Başkanımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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