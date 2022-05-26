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Ataoğlu, Kahramanmaraş’tan Gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs’ta şehit silah arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etmek amacıyla KKTC’ye ziyaret gerçekleştiren 46 Kıbrıs gazisinden oluşan heyeti kabul etti
Ataoğlu, Kahramanmaraş’tan Gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti

.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Kıbrıs gazileri heyetinin kabulünde konuşan Ataoğlu duygusal bir konuşma yaptı.

Ataoğlu: “Canınızı ortaya koyarak, kurulmasında büyük pay sahibi olduğunuz bu devlette şuanda huzur içerisinde yaşıyorsak, sizlerin payı çok değerli ve büyüktür. Burası sizin kendi evinizdir” diye konuştu.

“Mücahit ile Mehmetçik’in ortaya koyduğu mücadele sonucunda, bugün kendi devletimizin çatısı altında hür ve bağımsız yaşama imkanı buluyoruz.” diyen Ataoğlu, iki devlet tek millet olgusunun hiç bir zaman bitmeyeceğini, Kıbrıslı Türklerin tek güvencesinin Anavatan Türkiye olduğunu belirtti.

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