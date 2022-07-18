Ataoğlu: Kamp programı akışı içerisinde şehitler anısına dua okutuldu. Çarpıtmanın anlamı yok

Ataoğlu, bu tür olayları bu şekilde büyütmenin herhangi bir anlamı olmadığını söyledi.

Bakan Ataoğlu, “ Geçen gün basında çıkan hiç hoş olmayan olaylar vardı. Sanki çocuklarımızın orada din ders alırlarmış gibi bir takım ifadeler kullanıldı. Ben programa baktığımda program akışı içerisinde sadece 15 Temmuz şehitlerini anma günü içerisinde şehitler anısına dua okutuldu. Bunu çarpıtmanın da bir anlamı yoktur” dedi.