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Ataoğlu Kantara Gençlik kampında gençlerle bir araya geldi

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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kantara Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi.
Ataoğlu Kantara Gençlik kampında gençlerle bir araya geldi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fikri Ataoğlu, Müsteşar Serhan Aktunç, Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan ve Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın kampa katılarak gençlerle bir araya geldi.

 

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, yaptığı konuşmada ülkenin bir değeri olan Kantara Gençlik Kampında gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kantara Gençlik Kampının gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

 

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmasında, gençlerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek yaz boyunca sürecek kampların gerçekleşmesinde emeği olan Gençlik Dairesi’ne ve gönüllü Eğitim Şefi ve liderlere teşekkür etti.

 

Gençlerle yaptığı sohbetler neticesinde kampların dolu dolu ve eğlenceli geçtiğini belirten Ataoğlu, eksikliklerinde yerinde tespit edildiğini ve sırasıyla giderildiğini de ifade etti.

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