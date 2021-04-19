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Ataoğlu kapalı turizmin iç bulaşa yardımcı olmayacağını anlattı

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı turizm ile adaya gelen yolcularla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Ataoğlu kapalı turizmin iç bulaşa yardımcı olmayacağını anlattı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı turizm ile adaya gelen yolcularla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyada bir yılı aşkın süredir yaşanan pandemi nedeni ile tüm sektörlerin zor durumda olduğunu belirten Ataoğlu, özellikle turizm alanında bu sıkıntıların daha derin olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak kapalı turizm modelinin charter seferler aracılığı ile başladığını ve bu dönem zarfında en güvenli sistem olduğunu anlatan Ataoğlu, turizm açısından kapalı turizmin yeterli olmadığını, mayıs ayında yeni turizm modellerinin yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kapalı turizm modeli ile ilk uçuşun 15 Nisan tarihinde gerçekleştiğini anlatan Ataoğlu, toplam 104 kişinin adaya geldiğini ve 18 Nisan günü tüm gelen yolcuların herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadan geri döndüğünü belirtti

İkinci uçuşun ise 16 Nisan tarihinde yapıldığını ve 252 kişinin adaya geldini dile getiren Ataoğlu, 245 kişinin döndüğünü, 5 kişinin bugün özel uçakla döneceğini, 2 kişinin ise pozitif çıkması nedeni ile karantinada olduğunu söyledi.

Ülkemize gelen yolculara, ikinci bir PCR yapıldığını ve bu sonuca göre hotellerin hareket ettiğini anlatan Ataoğlu, 2 yolcunun pozitif çıkması sonucu tüm hotel çalışanlarına test yapıldığını ve hiç bir çalışanın dışarı çıkmadığını ifade etti.

Pozitif çıkan yolcular ile görüştüğü tespit edilen hotel çalışanlarının ise izole edildiğini kaydeden Ataoğlu, hotelde çalışan personelin kesinlikle halkın içine karışma durumunun olmadığını, görev aldıkları süre zarfında otelde konakladıklarını vurguladı.

Ataoğlu, hotel çalışanlarının görev süresinin bitmesi durumunda ise dışarı çıkma durumunun sadece Sağlık Üst Kurulu’nun vereceği kararlar uyarınca yapılabileceğinin altını çizdi.

Kapalı turizm modeline şimdiye kadar Bafra ve Girne bölgesinden toplam 6 hotelin dahil olduğunu söyleyen Ataoğlu, tüm hotellere Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı tarafından uyulması gereken kuralları içeren bir taahhütname imzalatıldığını söyledi.

Kurallara uymayan hotel olursa kapatma ve para cezası uygulanacağını söyleyen Ataoğlu, toplum sağlığını hiçe sayan bir durum yaşanması halinde gerekeni yapmaktan kaçınmayacaklarını da vurguladı.

Yapılan uygulama ile iç bulaşın yayılmasına yardımcı olacak bir durum olmadığını da anlatan Ataoğlu, gelen yolcuların güvenli bir şekilde geldiğini ve kontrollü bir şekilde geri döndüğünü belirtti.

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