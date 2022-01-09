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Ataoğlu, Kar-İş İle TÖHOB’un İş Birliği Toplantısına Katıldı

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Ataoğlu, Kar-İş İle TÖHOB’un İş Birliği Toplantısına Katıldı
Ataoğlu, Kar-İş İle TÖHOB’un İş Birliği Toplantısına Katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar – İş)  Türkiye Özel Halk Otobüsçüleri Birliği (TÖHOB) ile  birlikte düzenlediği iş birliği toplantısına katıldı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, her iki birliğin yöneticileri ve Türkiye’den bazı illerin belediyelerinin ulaşımdan sorumlu yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda Türkiye’de uygulanan toplu taşıma sistemi baz alınarak KKTC’de uygulanabilecek yöntemler konuşuldu.

Toplantı ile  ilgili açıklama yapan Bakan Ataoğlu, Anavatan Türkiye’nin toplu taşımada edindiği tecrübeden yola çıkarak KKTC’ye bu tecrübelerin aktarılmasının önemine değindi.

Artan enerji ve işletme maliyetlerine rağmen ülkede sürdürülebilir, çağdaş, konforlu, hızlı ve ekonomik bir toplu taşıma sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Ataoğlu, yapılabilecek iyi bir çalışma ile özel araç kullanımının ve trafik yoğunluğunun azalabileceğini kaydetti.

Ataoğlu, bu yönde yapılacak olan her türlü çalışmaya her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu da konuşmasında Bakan Ataoğlu’na desteğinden dolayı teşekkür ederken en kısa zamanda ülke genelinde bir toplu taşıma sistemi kurulması için yeniden yapılandırma ve iyi bir planlamanın şart olduğunu ifade etti.

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