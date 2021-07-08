Ataoğlu, Karakoç ve Karaca’yı Kabul Etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u ve bu görevi devralan Atilla Karaca’yı kabul etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u ve bu görevi devralan Atilla Karaca’yı kabul etti.

Karakoç konuşmasında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda 3 yıl görev yaptığını, görev yaptığı süre içerisinde her konuda Turizm ve Çevre Bakanlığı ile işbirliği halinde olduklarını söyledi.

Başkanlığı devralan Atilla Karaca’nın da görevi başarıyla yürüteceğini belirten Karakoç, Kıbrıs’tan güzel dostluklar ve güzel anılarla ayrılacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bakan Ataoğlu ise konuşmasında görevi devreden Necmi Karakoç’a teşekkür ederken, görevi devralan Atilla Karaca’ya da yeni görevinde başarılar diledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile her dönem iyi ilişkiler kurarak, güzel projeleri birlikte yürüttüklerini söyleyen Ataoğlu, bakanlık olarak yeni dönemde de yeni projelerde güzel işler yapacaklarını vurguladı.