Ataoğlu: Karpaz, Turizm Potansiyeline, Kavuşacak

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesine bağlı Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz şubeleri ile Büyükkonuk, Mehmetçik ve Dipkarpaz’ı ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesine bağlı Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz şubeleri ile Büyükkonuk, Mehmetçik ve Dipkarpaz’ı ziyaret etti.

Büyükkonuk ziyaretinde, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği yetkilileri ile de bir araya gelen Ataoğlu, Dipkarpaz’da da bazı turizm tesislerini de ziyaret etti.

“ÇEVREYE DUYARLI NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğu, Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilk olarak Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Şubesi’ne gerçekleştirdi.

Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz Şubelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, çevrenin önemine dikkat çekerek, Daire personellerinin sorumluluğunun büyük olduğunu belirtti.

Çevre derslerinin müfredat dahiline alınabilmesi için Eğitim Balanlığı ile işbirliği protokolünün imzalanmasında öncülük ettiklerini de hatırlatan Ataoğlu, “Daire personellerimiz ve bölgede bulunan çevre örgütleri ile işbirliği içerisinde bölgede

temizlik çalışmalarını düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ancak temizlemek değil, kirletmemek için önlemler alıyoruz. Bunun da en etkili yöntemi, eğitimdir” ifadelerini kullandı.

“DP İKTİDARINDA ÇEVRE, AYRI BİR BAKANLIK OLACAK”

Ataoğlu, turizmin en temel kuralının, temiz bir çevreye sahip olmayı başarmak olduğunun altını çizerek, “Çevre’nin öneminin ancak DP’nin hükümette olduğu ve Çevrenin DP’nin uhdesinde olduğu zamanlarda anlaşılıyor. Çünkü biz ülkenin temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmasının önemini gayet iyi biliyoruz. Bu nedenledir ki, DP’nin iktidarında, Çevre’nin ayrı bir bakanlık olarak yönetilmesi için irade ortaya koyacağımızı söylüyoruz” dedi.

“MART İTİBARİYLE KARPAZ BÖLGESİNE, 20 BİN TURİST GELECEK ŞEKİLDE PLANLAMALAR TAMAMLANDI”

Ataoğlu, Gazimağusa, İskele ve Karpaz Çevre Koruma Dairesi Şubeleri ziyaretlerinin ardından, Büyükkonuk ve Dipkarpaz’da bulunan bazı turizm örgütleri ile turizm tesislerini ziyarette bulundu.

Buralarda yaptığı konuşmasında “Karpaz turizm potansiyeline kısa süre içerisnde kavuşacak” mesajını veren Ataoğlu, Karpaz’ın eko turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu, geliştirilmesi için de projelerin hazır olduğunu kaydetti.

“Karpaz ve bölgesi, Demokrat Parti iktidarı döneminde turizmde hak ettiği gerçek potansiyeline kavuşacak. Turların bölgeye kanalize edilmesi için projelerimiz hazır. Mart ayı itibariyle, tamamladığımız programlarla, bölgeye 20 bin turistin ziyareti gerçekleştirilecek” şeklinde açıklamalarda bulunan Ataoğlu, “doğasıyla, tarihi dokusu ve doğallığı ile Dipkarpaz, sadece posterlerde resim değil, değişen turizm hareketliliğinin merkezi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

“SİYASETTE İSTİKRAR VE GÜVEN, DP İLE YENİDEN TESİS EDİLECEK”

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özellikle Dipkarpaz bölgesi ziyaretleri sırasında, ilgi ve sıcak karşılandığı esnaf sohbetlerinde, siyasette yaşanan parti içi çekişmelerin, toplumsal hiç bir çıkar içermediği kanaati yanında, DP’nin ve özellikle DP Genel Başkanı Olarak Fikri Ataoğlu’nun duruşunun her zaman dengeli ve toplumsal olduğu belirtildi.

Ataoğlu, ziyaretlerinde gerçekleştirdiği sohbetlerinde, siyasette yaşanan parti içi çekişmelerin hiç bir zaman odağında olmadığını, DP’nin tek bir hassasiyeti ve motivasyonunun olduğunu dile getirerek, “Bugüne kadar, muhalefette olsun, ortak olduğumuz hükümetlerde olsun, her zaman çözüm odaklı ve toplumsal çıkarları içeren siyasetler ortaya koyduk. Siyasette istikrar ve güven, DP iktidarında gelecektir” dedi.