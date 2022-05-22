Ataoğlu, “Karpaz ve Karşıyaka Deniz Kaplumbağaları Projesi” sezon açılışı etkinliğine katıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dün akşam üzeri “Karpaz ve Karşıyaka Deniz Kaplumbağaları Projesi” sezon açılışı etkinliğine katıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Karşıyaka Sahilinde Taşkent Doğa Parkı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Ataoğlu, deniz kaplumbağalarının önemine işaret etti.

KKTC sahillerinin nesli küresel ölçekte tehlike altında olan iri başlı deniz kaplumbağalarına ve yeşil deniz kaplumbağalarına yuvalama döneminde ev sahipliği yaptığını kaydeden Ataoğlu, “Bugün burada bu kumsallardan önemli iki tanesinde, Karpaz ve Karşıyaka’da başlayacak olan yuvalama sezonunun açılışı ve deniz kaplumbağaları konusunda farkındalıklarımızı artırmak için toplandık” dedi.

Ataoğlu, Taşkent Doğa Parkına bağlı Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından yürütülen Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi’nin bir yandan bu nadide deniz canlıların araştırılması ve korunması için çalışmalar yürütürken bir diğer taraftan ülkenin ekoturizm potansiyelini gözler önüne serdiğini kaydetti.

Ataoğlu, “Yanı başımızdaki Güzelyalı sahili barındırdığı 50 civarında yuva ile iri başlı deniz kaplumbağaları için sadece Kıbrıs’ta değil tüm Doğu Akdeniz için öneme sahip bir yuvalama alanı. Diğer taraftan ülkemizin en doğal bölgelerinden bir olan Karpaz Yarımadası kumsalları ise her yıl yüzlerce yeşil deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.

Bu yıl onlarca uluslararası gönüllünün katılımıyla yürütülecek Karpaz Yarımadası deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmasının KKTC’nin biyolojik çeşitliliğinin daha iyi anlaşılması için önemli olduğunu dile getiren Ataoğlu, çalışmanın ülkenin ve doğasının uluslararası arenada tanınırlığını artıracağını da söyledi.