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Ataoğlu, Kırgızistan’da Düzenlenen Müsabakalarda Şampiyon Olan KKTC Taekwondo Takımı’nı Kabul Etti

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Ataoğlu, Kırgızistan’da Düzenlenen Müsabakalarda Şampiyon Olan KKTC Taekwondo Takımı’nı Kabul Etti
Ataoğlu, Kırgızistan’da Düzenlenen Müsabakalarda Şampiyon Olan KKTC Taekwondo Takımı’nı Kabul Etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Taekwondo Takımı’nı kabul etti.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 6-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “International GTF Taekwondo Tournament 2021 One Champion” müsabakalarına katılan KKTC Taekwondo Takımı, Kırgızistan’dan şampiyonlukla döndü.
Ataoğu, kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin spor yapmasının önemine işaret ederek, başarılı sonuçlarından dolayı tüm takımı kutladı. 
KKTC’nin ambargolara maruz kalan bir ülke olmasına rağmen uluslararası yarışmalarda boy gösterdiğini ifade eden Ataoğu, KKTC’nin bayrağını dalgalandırdıkları için emeği geçenlere de teşekkür etti.

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Sporun her branşının önemli olduğuna da değinen Ataoğlu, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp, spor branşlarına yönelmesinin hayatın her alanında olumlu yansıyacağını belirtti.
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de, alınan başarının ülkenin adını duyurması bakımından önem arz ettiğini, ülke sporu içinde büyük bir başarı olduğunu belirtti.
Kabulün ardından kazanılan kupa ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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