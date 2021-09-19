Ataoğlu: “KKTC Güçlü Bir Şekilde Yoluna Devam Etmektedir”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Milletimiz, var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, en önemlisi de birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı, her zaman canı pahasına mücadele etmiştir.Birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamak için büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir.

Şimdilerde barış içerisinde ve güvenli bir şekilde yaşıyorsak, bunları şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadeleye borçluyuz. Onların bizlere emanet ettiği devletimize, bayrağımıza sahip çıkmak birinci görevimiz olduğu bilinci içerisindeyiz.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize de verilen bu mücadeleyi, vatan uğrunda gösterilen fedakarlığı anlatarak aktarmalı, o ruhu yaşatmalıyız.

Bu duygularla birlikte; ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve huzur dolu ömürler diliyorum.”