  • BIST 10705.13
  • Altın 2542.87
  • Dolar 33.0797
  • Euro 35.8489
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Ataoğlu: KKTC için emek verirken yorulma hakkımız yok

» »
Demokrat Parti (DP) 32. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, "KKTC için emek verirken yorulma hakkımız yok, çünkü bu ülkeye gönül verenlerin köşeye çekilme lüksü yoktur." dedi
Ataoğlu: KKTC için emek verirken yorulma hakkımız yok

Ataoğlu, partisinin kuruluşunun 32’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, 32 yıl önce yanan demokrasi meşalesinin yüreklerde parlamaya devam ettiğini belirterek partinin kuruluşundan bu yana emeği geçen herkese teşekkür etti.

Partisinin, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için mücadele ettiğini ve bu misyonu devam ettirmek için çalıştığını belirten Ataoğlu, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini kaydederek, halkın refahı için tüm enerjilerini seferber ettiklerini kaydetti.

Ataoğlu mesajında özetle şunlara değindi:

“Siyasetin merkezine insanı koyan bir anlayışla, kadınlarımızı ve gençlerimizi daha aktif kılmak, onların enerjisinden ve vizyonundan ilham almak, geleceğimizin teminatı olacaktır…

Anavatan Türkiye ile olan güçlü bağlarımızı her zaman koruyacak, bu birlikteliği daha da pekiştirmek için çaba göstereceğiz… KKTC için emek verirken yorulma hakkımız hiçbir zaman olmamıştır, çünkü bu ülkeye gönül vermiş hiç kimsenin köşeye çekilme lüksü yoktur. Bu bilinçle hareket ederek, birlik ve beraberliğimizi kimsenin sarsamayacağını biliyoruz.

32’nci yılımızın bize kattığı tecrübe ve güçle, geleceğe umutla bakıyoruz. Kurucu liderimiz R. R. Denktaş'ın bizlere miras bıraktığı ilkeler doğrultusunda, DP olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yanımızda olan, partimize emek veren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte daha nice güzel yıllara...”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O müdür yine hakim karşısında... Çaldığı meblağ artıyor...30 Temmuz 2024 Salı 14:20
  • Aşağı Dikmen Muhtarı’ndan boşalan İhtiyar Heyeti Üyeliğine İsmail İnkaya seçildi30 Temmuz 2024 Salı 14:18
  • Çavuşoğlu, Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretimi Eğitici Eğitimi Sertifika Programı belge dağıtım törenine katıldı30 Temmuz 2024 Salı 11:10
  • Bu bölgeler dikkat... 4 Saat elektrik olmayacak!30 Temmuz 2024 Salı 10:43
  • Kıbrıs bu kez bir aileyi ayırdı, çocuğu alıp kaçtı!30 Temmuz 2024 Salı 09:12
  • Değirmenlik bölgesinde 4 saat elektrik yok30 Temmuz 2024 Salı 08:26
  • Harnup hasatları başlıyor29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:43
  • Meclis Başkanı Töre, Bişkek Temsilcisi olarak atanan Tahir’i kabul etti29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:06
  • Metin Atan: UBP kaynıyor, görünen köy kılavuz istemez29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:49
  • Aracında silah ve mermi bulunmuştu: Ahmet Akgöz’e 7 gün tutukluluk29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti