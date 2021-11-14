  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Ataoğlu: “KKTC Sonsuza Kadar Yaşayacak”

» »
Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 38’inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu: “KKTC Sonsuza Kadar Yaşayacak”

Bakan Ataoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

 

“Büyük bir heyecan ve gururla ilan edilen Cumhuriyetimizin 38’inci yılını kutluyoruz.

Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını yok etmek isteyen Rum ve Yunan ikilisinin kurguladığı karanlık oyun ve insanlık dışı saldırılara boyun eğmemek için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın liderliklerinde ortaya konulan onurlu mücadelelerle elde edilen bağımsızlık sonrası, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir.

Bu var oluş mücadelesi bilinciyle, bizlere ve gelecek nesillere emanet edilen Cumhuriyet ile kazanılan değerleri, geleceğe taşıma görev ve sorumluluğu içerisinde, karşılaştığı sorunları birlik ve berberlikten ödün vermeden aşıp, devletimizi daha da yüksek seviyelere eriştirmek ve bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Başta devletimizin Kurucusu Cumhurbaşkanı ebedi liderimiz rahmetli Rauf Denktaş ve varoluş mücadelemizin lideri rahmetli Dr.Fazıl Küçük olmak üzere tüm devlet yöneticilerimize, bu mücadelede barış ve bağımsızlık için canlarını feda etmiş şehitlerimize, gazilerimize ve her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının haklarına sahip çıkan Anavatan Türkiye’ye şükran ve minnetlerimi sunarım.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: “Sığınabileceğimiz Yegane Çatı Bu Devlettir”14 Kasım 2021 Pazar 19:15
  • Dursun Oğuz: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38.Yaşını Gururla Kutluyoruz"14 Kasım 2021 Pazar 19:10
  • Ataoğlu: “KKTC Sonsuza Kadar Yaşayacak”14 Kasım 2021 Pazar 19:04
  • Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı14 Kasım 2021 Pazar 19:01
  • Bir mağazadan ötesi, Kaner Brand House, Açılıyor14 Kasım 2021 Pazar 18:02
  • Pilli: Bizlere Düşen Görev KKTC’yi Sonsuza Dek Yaşatmak14 Kasım 2021 Pazar 16:35
  • Atun: 15 Kasım 1983 Onurlu Bir Tarih14 Kasım 2021 Pazar 16:19
  • KTEB, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Kabri Başında Andı.14 Kasım 2021 Pazar 16:12
  • Amcaoğlu, KKTC’nin 38’inci Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı14 Kasım 2021 Pazar 16:08
  • KKTC’deki Eski Kıbrıs Rum Taşınmaz Mallarına İlişkin Araştırma14 Kasım 2021 Pazar 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti