Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’de de pazar payını artıran kongre, toplantı ve etkinlik (M.I.C.E.) turizminin artık tüm dünyada önemli bir alternatif turizm modeli olarak ön plana çıkmaya başladığını, ülkemizin de bu konuda çok önemli yollar kat ederek, istediği hedeflere ulaşma arzusuna yakın olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm Medya Grubu organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü bir araya getiren “ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines” fuarına bu yıl ilk kez Turizm ve Çevre Bakanlığı da katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı fuarda özellikle kış aylarında düzenlenen kongre, toplantı ve etkinliklere yönelik olan MICE turizminin geliştirilmesi için yeni bağlantılar kuruluyor.

Açıklamada, ülkede kongre turizminin geliştirilmesi, teşvik edilmesi, uluslararası kongre ve toplantıların ülkemize kazandırılması açısından ACE of MICE Fuarı’nın önemli bir organizasyon olduğu bildirildi.

KKTC STANDI GİRNE KALESİ’NİN KÜÇÜK BİR MODELİ…

Bakanlığın, “ACE of MICE” fuarında 100 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş Girne Kalesi’nin küçük bir modeli olan stantla ülkeyi en iyi şekilde tanıtılmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü, stant içerisinde batık geminin bir örneğinin de sergilendiği kaydedildi.

Fuarda Türkçe genel bilgi broşürleri, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden broşürü, Kuzey Kıbrıs yol haritası, Kıbrıs mutfağı ve özel ilgi turizmine yönelik bir çok broşür dağıtılırken, pastelli, üzüm sucuğu, kavrulmuş badem, ceviz, hellimli pide, limonata ve gül şurubu standı ziyaret edenlere ikram ediliyor.

ATAOĞLU: “MICE TURİZMİNDE ÖNEMLİ YOLLAR KAT EDİLDİ”

KKTC’de de pazar payını artıran M.I.C.E turizminin artık tüm dünyada önemli bir alternatif turizm modeli olarak ön plana çıkmaya başladığını belirten Ataoğlu, ülkemizin M.I.C.E turizmi konusunda çok önemli yollar kat ederek istediği hedeflere ulaşma arzusuna yakın olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs turizminin tüm yıla yayılması anlamında özellikle M.I.C.E turizminin çok önemli katkıları olduğunu dile getiren Ataoğlu, yaz aylarında yaşanan yoğunluğun, kış aylarında da devam edebilmesi için kongre, toplantı ve etkinlik organizasyonlarının düzenli bir şekilde artması gerektiğini kaydetti.

M.I.C.E turizmine yönelik ülke turizmini geliştirmek ve acenteleri kalkındırmak amacı ile toplantı, bayi ve seminer gruplarına da teşvikler vermekte olduklarını belirten Ataoğlu, kaliteli hotel ve kongre merkezleri ile bu tür organizasyonların düzenlenmesi için KKTC’nin uygun bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Son yıllarda ülkenin artmakta olan turizm gelirlerini daha da çoğaltmaya yönelik hedefler koyduklarını anlatan Ataoğlu, kaliteli turist profilinin arttırılması ve yeni destinasyonlar yaratma amacıyla THY işbirliğinde tanıtma ve pazarlama çalışmaları da düzenlediklerini söyledi.

Ataoğlu, büyük şirketlerin kongre, toplantı ve yıllık etkinlik bütçelerinin 20 milyar TL’yi aştığını bu nedenle M.I.C.E turizminden elde edilecek gelirlerin küçümsenmeyecek rakamlar olduğunu belirtti.

Ülkeye M.I.C.E turizmi ile turist çekmek için Hindistan pazarında da çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Ataoğlu, Hindistan’ın en büyük ilaç firmalarının yıllık bayi toplantılarını ülkede düzenlemek için anlaşmalar yaptıklarını söyledi.